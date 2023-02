Jeszcze mniej mandatów dla PiS. Kaczyńskiego musi to zaniepokoić

Mimo że PiS wygrałoby najbliższe wybory do Sejmu, to liczba uzyskanych mandatów nie pozwoli im na samodzielne rządzenie - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Cieszyć mogą się za to Konfederacja i PSL. Notowania tych partii poszły znacząco w górę.