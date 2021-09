Jesienna nostalgia PiS. Tak cofa się władza

Każde rozwiązanie dla PiS - i nie ukrywają tego trzeźwo myślący rozmówcy z partii rządzącej - będzie w tym przypadku złe: szef rządu nie może wycofać z TK swojego wniosku - de facto skierowanego przeciwko orzeczeniom TSUE - bo wtedy zostanie posądzony o uległość wobec unijnych instytucji. Jeśli prezes Julia Przyłębska zaś orzekłaby po myśli premiera, zagrożone będą kolejne wypłaty funduszy unijnych. Jeśli TK stwierdziłby natomiast wyższość prawa unijnego nad polskim (co dla PiS jest nie do pomyślenia), to dla Morawieckiego byłaby to kompromitacja.