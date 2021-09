TVN24 z przedłużoną koncesją. KRRiT podjęła ostateczną decyzję, ale stawia warunki

Wielogodzinne posiedzenie KRRiT zakończyło się dwoma głosowaniami. Pierwsze z nich dotyczyło uchwały Rady, w której znajdą się wnioski z 19-miesięcznego postępowania ws. TVN24 oraz zobowiązanie, by szef KRRiT wezwał w najbliższym czasie TVN "do dostosowania struktury właścicielskiej do obowiązujących przepisów". - Był to warunek niektórych członków Rady, by przejść do właściwego głosowania w sprawie przedłużenia koncesji – twierdzi osoba, która zna kulisy sprawy.