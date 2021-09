NEWS WP: Zabrakło jednego głosu. Jutro kolejne głosowanie ws. koncesji dla TVN 24

Serwis wirtualnemedia informował, że po ewentualnym przedłużeniu koncesji przewodniczący KRRiT mógłby się domagać, by Amerykanie sprzedali część udziałów. Miałby powołać się na artykuł 10. ustawy medialnej. Mówi on o tym, że "przewodniczący Krajowej Rady może wezwać dostawcę usługi medialnej do zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez dostawcę usługi medialnej działań" - czytamy.