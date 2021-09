Terlecki chce zaskoczyć dziennikarzy głosowaniem nad "Lex TVN"

Jak nie oficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, PiS jest zdeterminowane do tego by przeprowadzić przez nowelizację ustawy medialnej przez Sejm. O konsekwencji w dążeniu do tego celu mówił w programie WP "Tłit" Adam Bielan, który zapowiedział, że w sprawie "Lex TVN" nie można wykonać żadnego kroku w tył.