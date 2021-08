"Lex TVN". Twarda zapowiedź z klubu PiS

- Rozmawiałem na ten temat ("lex TVN" - red.) kilkanaście godzin temu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Nie ma żadnej zmiany naszego stanowiska. Jeżeli ta ustawa wróci do Sejmu, będziemy w tej sprawie głosować "za" - tak jak głosowaliśmy przed wakacjami - zapowiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł Adam Bielan (Partia Republikańska). Odnosząc się do pogłosek, że PiS zrezygnuje z forsowania ustawy, odparł, że "często dziennikarze są faszerowani nieprawdziwymi informacjami". - Nie doszło do zmiany naszego stanowiska w tej sprawie. To jest po prostu nieprawda - oznajmił Bielan. Polityk skomentował również niedawną wypowiedź Andrzeja Dudy, który określił "lex TVN" "kontrowersyjnym rozwiązaniem". - Prezydent wypowiada się dyplomatycznie. Mamy sytuację, w której duży koncern telewizyjny od lat obchodzi polskie prawo i to jest ustawa, która to prawo uszczelnia - powiedział europoseł. Odnosząc się do doniesień, że administracja USA może nałożyć sankcje personalne na polityków PiS, stwierdził, że jest to "całkowita bzdura, (…) pochodząca od polityka, o którym dużo rozmawialiśmy (Jarosława Gowina - przyp. red.)".