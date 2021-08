TVN24 z holenderską koncesją. Zarząd TVN wydał oświadczenie

"W obecnym kształcie uderza ona we wszystkie nasze kanały, w tym w TVN, podważając wolność słowa, niezależność mediów oraz własność prywatną" – podkreśla zarząd TVN-u. W dalszej części oświadczenia wystosowano też apel do polskich władz sprawie uchwały kontrowersyjnej nowelizacji. "Ponownie apelujemy do władz o odrzucenie tej szkodliwej nowelizacji. Jesteśmy też w pełni zdeterminowani, by bronić prawa naszych widzów i wszystkich Polaków do wolnych mediów i wolnego wyboru" - apeluje TVN S.A.