Szef sejmowej Komisji Sprawiedliwości dla WP: Izbę Dyscyplinarną zlikwidować ustawą

O konieczności likwidacji Izby od kilku tygodni mówią wicepremier Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Dotąd liderzy PiS nie precyzowali jednak, jak to zrobić. Rząd bowiem - co podkreślają sami przedstawiciele partii rządzącej - nie ma formalnego wpływu na działalność Izby Dyscyplinarnej. Ale PiS znalazło na to sposób.