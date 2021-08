Ziobro ogłasza wojnę z Unią i uderza w prezydenta oraz premiera. "Trwa licytacja z Kaczyńskim"

Takie określenie - w wypowiedziach polskich polityków - było dotąd zarezerwowane niemal wyłącznie do wrogich działań Moskwy m.in. w kontekście aneksji Krymu czy destabilizacji sytuacji w innych krajach. Jarosław Kaczyński ostatnio użył go w kontekście ataków antyszczepionkowców. - Mogą być one inspirowane przez Rosję i są elementem toczącej się wojny hybrydowej - stwierdził prezes PiS w rozmowie z PAP. Najważniejsi politycy obozu władzy używali również określenia "wojna hybrydowa" w odniesieniu do wycieku maili z prywatnych skrzynek czy nielegalnych prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.