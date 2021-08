Ziobro oskarża UE. "Element wojny hybrydowej"

- Natomiast Komisja Europejska mówi tak: "Niemcom wolno, państwu niemieckiemu wolno, ale Wam Polacy nie wolno". I nie wolno Polsce również, bo to mają decydować sami sędziowie, sama korporacja, z wyłączeniem mechanizmów demokratycznych. A jeśli ktoś może w to ingerować i wyznaczać granice, to wyłącznie TSUE i Bruksela. Czyli tak naprawdę chodzi o to, aby poza nawias polskiego państwa wyciągnąć sobie sądownictwo (…) - powiedział Ziobro.