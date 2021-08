Duda zawetuje "lex TVN"? Prezydent miał dogadać się z kierownictwem PiS

Chodzi o poprawkę do ustawy, którą zgłosiła Konfederacja. Zakłada ona zlikwidowanie Rady Mediów Narodowych – w której przewagę ma PiS, bowiem jej członkowie należą do partii. "To Rada stoi za wyborem m.in. Jacka Kurskiego na prezesa TVP, ale nie tylko. W jej rękach są narzędzia pozwalające na kontrolowanie wszystkich publicznych spółek medialnych w kraju: telewizji i radia, także w regionach. To miałoby się teraz zmienić" – tłumaczy portal.