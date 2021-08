Solidarna Polska chce walcem reformować sądy. Nieoficjalnie: ziobryści gotowi na ultimatum wobec PiS

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w obecnej formule jest przesądzona. Potwierdził to w sobotnim wywiadzie dla PAP prezes PiS. - Zlikwidujemy ją w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie i w ten sposób zniknie przedmiot sporu; we wrześniu pojawią się pierwsze propozycje dotyczące tej sprawy - zapowiedział Jarosław Kaczyński. Choć wicepremier przekonywał, że zmiany nie mają nic wspólnego z wyrokiem TSUE, według którego polski system dyscyplinarny wobec sędziów nie jest zgodny z prawem unijnym, to w kuluarach politycy PiS przyznają, że ustępstwa są konieczne, by złagodzić spór z Unią Europejską.