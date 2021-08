Odwołanie Witek. Opozycja przekłada rozmowy i liczy głosy. "Znamy już wynik"

Wprost mówiła o tym Katarzyna Lubnauer w programie "Tłit". - Ma być jeden kandydat. Natomiast jest problem, by wszystkie partie opozycyjne zagłosowały w jeden sposób. Konfederacja stawia warunki, chodzi o ustawy dotyczące sanitaryzmu. Dla nas nie ulega wątpliwości, że to nas różni przed perspektywą czwartej fali w stosunku do wszystkich poprzednich, że mamy broń, jaką są szczepienia i w interesie całego społeczeństwa jest to, żeby jak najwięcej Polaków zdecydowało się na szczepienia – podkreślała posłanka.