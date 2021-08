Marszałek Sejmu zbierała aktualne opinie ws. reasumpcji po fakcie. Eksperci zależni od Ziobry, jednemu rząd może dać życiowy awans

Co ciekawe, mimo że marszałek Sejmu uznała opinie sprzed lat za wystarczające, by przeprowadzić reasumpcję, to w trybie pilnym zażądała aktualnych ekspertyz. Wpłynęły one do Kancelarii Sejmu po fakcie. Dziennikarz Wirtualnej Polski zapoznał się z tymi materiałami, w tym z notatką Biura Analiz Sejmowych – sporządzoną w trybie pilnym 12.08.2021 r. Podpisany pod nią dr Piotr Chybalski omawia szczegółowo, czym jest reasumpcja. Szczególną uwagę zwraca jednak fragment dotyczący okoliczności reasumpcji.