Kary dla Polski ze strony UE? Gorące reakcje polskich polityków

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś powiedział Wirtualnej Polsce w programie "Tłit": - To nie jest sytuacja łatwa. Trzeba powiedzieć, że to, co jeszcze rok temu było nazywane sporem "pieniądze za praworządność", dziś przerodziło się w spór "pieniądze za suwerenność". I to jest problem. UE już wprost mówi, szantażując Polskę bez podstaw prawnych: pieniądze za nadrzędność prawa unijnego nad krajowym. Na to nie może być zgody - uważa polityk Solidarnej Polski.