Wiceminister od Ziobry o decyzji KE. Użył mocnych słów

Komisja Europejska wstrzymuje wypłatę 57 mld euro w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Powód? KE ma wątpliwości w sprawie niezależności polskich sądów i mediów. Problemem jest też wniosek dotyczący unijnego prawa, złożony przez premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska, KP PiS). - To nie jest sytuacja łatwa. Ale trzeba powiedzieć, że to, co jeszcze rok temu było nazywane sporem "pieniądze za praworządność", dziś przerodziło się w spór "pieniądze za suwerenność". I to jest problem. UE już wprost mówi, szantażując Polskę bez podstaw prawnych: pieniądze za nadrzędność prawa unijnego nad krajowym. Na to nie może być zgody - mówił. - Nie tylko w tej sprawie ostrzegaliśmy, nie tylko w tej sprawie mieliśmy rację. Niestety to się potwierdza. Mówiliśmy o tym, że kolejne zgody na rozszerzanie kompetencji UE, zwłaszcza w zakresie spraw finansowych, to kręcenie bicza na Polskę - podkreślił Woś.