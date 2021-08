Czesi o Turowie: Susza się skończyła, a wody wciąż ubywa

W złożu wciąż jeszcze znajduje się 310 milionów ton "zasobów przemysłowych węgla o korzystnych parametrach jakościowych", co według spółki zapewnia możliwość prowadzenia wydobycia "co najmniej do 2044 roku". Zgodę na przedłużenie działania Turowa do 2044 roku wyraził minister klimatu i środowiska w kwietniu tego roku, już po złożeniu przez Czechów skargi do TSUE. Zdaniem strony czeskiej decyzja zapadła bez wymaganej unijnym prawem oceny wpływu inwestycji na środowisko.