Iwona Hartwich: jestem społecznikiem, nie myślałam o wstąpieniu do partii

- Do Sejmu kandyduję jako typowy społecznik, mogę być bardzo silnym głosem środowiska osób niepełnosprawnych – stwierdziła Iwona Hartwich w Polsat News. Zdaniem mamy niepełnosprawnego Kuby, właśnie ta grupa wciąż nie ma reprezentacji w parlamencie.



Iwona Hartwich wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu z 3. miejsca na liście w Toruniu . Zapewniła w Polsat News, że w tej sprawie już się nic nie zmieni, bo "jest po słowie z Grzegorzem Schetyną".

- Nie myślałam, żeby wstąpić do partii. Jestem typowym społecznikiem. Decyzję o tym, że chcę startować w wyborach podjęłam w zasadzie już po zakończeniu naszego 40-dniowego protestu - mówiła Hartwich.

Dodała, że czekała godną rozważenia propozycję udziału w wyborach. Kiedy się pojawiła, nie miała żadnych wątpliwości. - Moje oświadczenie na Facebooku jest oficjalne i obowiązujące i nie szukajmy już tu sensacji. Nie pozbawiam nikogo miejsca na liście, nie chcę się do tego odnosić - stwierdziła zapytana o Arkadiusz Myrchę, który miałby dostać dalsze miejsce na liście.

- Kibicuję panu Arkadiuszowi, mam mu pomagać i zawsze będę mu pomagać. A dla mnie ta trójka na liście jest realną szansą na to, żeby coś zmienić w środowisku osób niepełnosprawnych - podkreśliła działaczka w Polsat News.

- Za czasów PO było ciężko, ale zawsze jak protestowaliśmy, to coś dostawaliśmy. Czy było to 100 czy 200 zł. Teraz zostaliśmy zlekceważenia. Także przez prezydenta Andrzeja Dudą, do którego mamy ogromny żal - przyznała Hartwich.