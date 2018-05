40 dni w Sejmie. Tak przebiegał protest

Po 40 dniach zawieszony został protest niepełnosprawnych w Sejmie. Nie udało się osiągnąć jasnego kompromisu, jednak kontynuacja akcji stała się praktycznie niemożliwa.

Protest rodziców z dorosłymi, niepełnosprawnymi dziećmi rozpoczął się 18 kwietnia. Wtedy na zaproszenie posłanki Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus odpowiedziało 18 osób. To nie pierwsza tego rodzaju akcja. Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych (RON) odwiesił akcję sprzed 4 lat.

Protestujący domagali się dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie, a także zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS i stopniowego podwyższania tej kwoty do równowartości minimum socjalnego. Komitet Protestacyjny przedstawił tez pięć dodatkowych postulatów takich, jak dostęp do darmowych środków higienicznych.

Protest szybko znalazł się w centrum sporu politycznego, a przedstawicielom rządu nie udało się go sprawnie zakończyć. Dopiero po tygodniu doszło do pierwszego spotkania z Elżbietą Rafalską, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jednak rozmowy nie doprowadziły do przełomu. Przed budynkiem parlamentu odbywały się wiece.