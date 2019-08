Wybory parlamentarne. Iwona Hartwich o roszadach na listach KO: odzyskałam swoje trzecie miejsce

Iwona Hartwich wystartuje do Sejmu z list PO-KO. Zajęła miejsce Arkadiusza Myrchy, który miał mieć "trójkę". - Powiem szczerze, że bardzo dobrze zareagował. (...) Jesteśmy umówieni na to, że w kampanii bardzo mi pomoże - powiedziała Hartwich.

Iwona Hartwich, liderka protestu osób niepełnosprawnych i ich rodziców oraz kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu była gościem programu na antenie TOK FM. Hartwich po licznych zmianach ma wystartować z trzeciego miejsca z listy toruńskiej. Wcześniej to miejsce było zarezerwowane dla Arkadiusza Myrchy.

– Rozmawiałam z posłem Arkadiuszem. Powiem szczerze, że bardzo dobrze zareagował. Nie ma tutaj krzty złośliwości. Jesteśmy umówieni na to, że w kampanii bardzo mi pomoże, więc myślę, że na tym polu to absolutnie się dogadujemy. To jest człowiek młody, który jest absolutnie bardzo dobrze nastawiony na tę całą sytuację - powiedziała Iwona Hartwich.