Incydent podczas wizyty Kaczyńskiego na Wawelu. "Będziesz siedział"

We wtorek minęła kolejna miesięcznica pogrzebu Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Z tej okazji Jarosław Kaczyński udał się wraz z delegacją do Krakowa, gdzie pochowano parę prezydencką. Nie obyło się bez incydentów. Na Wawelu na prezesa PiS czekała już grupka przeciwników partii rządzącej. Było słychać gwizdy i okrzyki skierowane do Jarosława Kaczyńskiego.