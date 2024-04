II tura wyborów. Kto może głosować? Czy można dopisać się do listy wyborców?

Jak wyjaśniła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, cytowana przez Serwis Samorządowy PAP, "jesteśmy ujęci w stałym obwodzie do głosowania, zgodnym z miejscem zameldowania, jeżeli miejsce stałego zamieszkania jest inne niż zameldowania, znajdziemy się w obwodzie wybranym, tylko wówczas, jeśli złożyliśmy wniosek do gminy, aby nas ująć w rejestrze wyborców". Jak dodała szefowa KBW, "nie ma do tego terminu, to jest czynność, którą zawsze możemy wykonać".