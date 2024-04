Wybory samorządowe 2024. Jak dopisać się do spisu wyborców?

Wybory samorządowe są wyborami na szczeblu lokalnym. W ich trakcie na pięcioletnie kadencje wybierani są radni, a także prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Ze względu na charakter wyborów samorządowych, głos na terenie gminy, będą mogły oddać osoby, które zostały ujęte w jej spisie wyborców . Jak się do niego dopisać?

Jak wskazują przepisy Kodeksu wyborczego, prawo do głosowania w wyborach samorządowych na terenie danej jednostki terytorialnej, przysługuje osobom, stale zamieszkującym jej teren .

Oznacza to, że niemożliwe jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania i oddanie głosu w dowolnym lokalu wyborczym. W sytuacji, gdy miejsce zameldowania, które decyduje o ujęciu w spisie wyborców danej gminy, różni się od miejsca stałego zamieszkania, możliwa jest zmiana stałego obwodu głosowania. Jak to zrobić?