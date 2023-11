Ostre wystąpienie Hołowni. "Mogę powiedzieć dobitnie i brutalnie"

- Postaramy się zrobić wszystko, by Sejmów nocnych w tej kadencji nie było. Dzisiaj wejdziemy w godziny wieczorne, chyba nie ma na to rady, a spowodowane jest to tym, że to początek kadencji i zgranie terminów konstytuowania się poszczególnych komisji z terminami posiedzenia plenarnego było bardzo trudne, a pracy mamy bardzo dużo - tłumaczył marszałek Sejmu przed wtorkowym posiedzeniem.