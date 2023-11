Hołownia przyznał się do planu. "Nie mogę zamykać obrad"

"Będziemy to posiedzenie kontynuować"

- Nie wiem, kiedy premier Morawiecki przyjdzie do Sejmu ze swoim rządem. Jeżeli miałbym wyznaczać mu termin expose i zwołać w tym celu nowe posiedzenie Sejmu, musiałbym dopełnić wszystkich formalności. To by nam opóźniło proces o tydzień, a może nawet dłużej - powiedział Hołownia w wywiadzie z DGP.