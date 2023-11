Hołownia podaje datę. Wtedy będzie głosowanie rządu Tuska

- Jak wiecie, to jest długa procedura. To będzie głosowanie imienne przy pomocy kart wrzucanych do urny. To chwile zajmie - podobnie zresztą jak exposé. Ale my musimy być gotowi, żeby nie dawać panu prezydentowi żadnych powodów do tego, żeby powołanie tego rządu opóźniać. Dlatego spodziewam się, że rząd wyjdzie z Sejmu 11 wieczorem lub 12 grudnia w trakcie dnia, gotowy do powołania przez prezydenta - dodał marszałek.