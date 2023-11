Na złość Tuskowi? Krążą plany ws. zaprzysiężenia nowego rządu

Co na to Pałac Prezydencki? - Wygląda na to, że to sami politycy KO nie przemyśleli terminów. Jeśli Donald Tusk jako ewentualny premier chciałby lecieć na szczyt Rady Europejskiej [14-15 grudnia - red.], to pewnie sam może zechcieć zostać zaprzysiężony 13 grudnia. A jeśli nie będą chcieli zostać zaprzysiężeni przez prezydenta tego dnia, no to wtedy nie będą mogli lecieć na szczyt. Sami są sobie winni - mówi o politykach nowej większości urzędnik z otoczenia Andrzeja Dudy.