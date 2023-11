Sasin to przyznał. "Będzie ekstremalnie trudno"

Na pytanie, czy nowy rząd będzie rządził przez cztery lata, czy może nawet on sam w to nie wierzy, Sasin odpowiedział: "Pan premier chyba i padały takie określenia - 10 proc. szans". - Trzymajmy się tego. Oczywiście nie jesteśmy naiwni. Wiemy, że będzie ekstremalnie trudno uzyskać wotum zaufania dla tego rządu. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy tej próby podjąć. Jesteśmy ugrupowaniem, które dostało największą ilość głosów - powiedział. Jak dodał, wyborcy PiS "oczekują tego, abyśmy podjęli tę misję".