Ziobro żegna się z rządem. Nie chce oddać resortu PiS-owi

Kaczyński o swojej koncepcji

Prezes PiS w rozmowie z PAP podkreśla, że taka koncepcja rządu to jego pomysł. - Chodzi o to, aby w tym rządzie nie było zbyt wielu polityków – powiedział. - Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa. Trzeba jednocześnie sprostować informacje medialne, jakoby znaczący politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wejść do nowego rządu premiera Morawieckiego. To jest wierutne kłamstwo. Mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją – dodał Jarosław Kaczyński.