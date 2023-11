Oni mogą znaleźć się w rządzie Morawieckiego. Lista nazwisk

Rząd na dwa tygodnie

Od momentu zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego, będzie on miał dwa tygodnie na uzyskanie większości w Sejmie. Większych szans na to nie ma. Premier próbował zapraszać polityków Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji na rozmowy w sprawie budowy "koalicji polskich spraw". Z zaproszenia skorzystała tylko część Konfederacji, ale tylko po to, żeby powiedzieć Morawieckiemu o problemach polskich przewoźników, blokujących drogi dojazdowe do granicy z Ukrainą.