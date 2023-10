8000 zł na godzinę. Miliony w miesiąc, czyli tak ludzie PiS płacą na PiS

Nieco ponad 5,8 mln zł – to łączna kwota przelewów, które wpłynęły na konto PiS od rozpoczęcia kampanii wyborczej, czyli od 8 sierpnia 2023 r., kiedy Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów. Niemal wszystkie wpłaty składające się na tę kwotę zaczęły płynąć do partii Jarosława Kaczyńskiego od kolejnego miesiąca. Od 1 do 28 września PiS dostało 376 przelewów. Dobrowolne wpłaty na partie polityczne do określonego limitu są zgodne z prawem.