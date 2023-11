Rzecznik rządu: Liczymy, że posłowie, którzy widzą, że w ramach umowy z PO ich program nie będzie realizowany, rozważą naszą propozycję

Do zapowiedzi Morawiecki odniósł się rzecznik prasowy rządu, Piotr Müller. - Nasze działania wynikają przede wszystkim z zobowiązania, jakie mamy wobec tych wyborców, którzy oddali nas swój głos. To ponad 7 mln 600 tys. obywateli. Wybory pokazały, że Polski i Polacy chcą równowagi i my wychodzimy na przeciw tym oczekiwaniom - podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową.