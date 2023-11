Sawicki kpi z Morawieckiego. "Może niech porozmawia z Tuskiem"

Przedstawiciel ludowców odniósł się także do wyborów prezydium Sejmu, w których kandydatka PiS Elżbieta Witek nie dostała poparcia innych ugrupowań i jej kandydatura przepadła. Sawicki stwierdził, że namawiał polityków PiS do rozmów w sprawie kandydatur na to stanowisko. Ale odzewu nie było.