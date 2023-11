Tomczyk o dyskusji ws. wicemarszałków. "Błaszczak dałby wiele, by ten film zniknął z sieci"

- Dzisiaj sytuacja jest skrajnie inna - zwraca uwagę poseł Tomczyk. - Bo PiS powinien mieć swojego wicemarszałka Sejmu. Ale czy powinna to być pani Elżbieta Witek? - zastanawia się Tomczyk. Odpowiedzią na to pytanie ma być kolejny fragment nagrania z obrad Sejmu. Tym razem dotyczył on budzącej kontrowersje "reasumpcji głosowania" zarządzonej przez ówczesną marszałek Witek.