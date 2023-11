Wicemarszałek z PiS? Opozycja wskazuje nazwisko, ale Kaczyński nieugięty

- Nie do zaakceptowania są osoby obciążone działaniami łamiącymi lub mogącymi łamać prawo. Takich osób w PiS jest kilkadziesiąt, może ok. 30-40. Czyli PiS ma jeszcze 150 osób w ławach sejmowych, z których można wskazać kandydata na wicemarszałka, który mógłby wejść do Prezydium Sejmu - mówi Wirtualnej Polsce poseł KO z sejmowej komisji sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.