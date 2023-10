Wyniki wyborów. Rybnik dla PiS, ale jest też gorzka wiadomość

Jak takie wyniki wpływają na losy kandydatów na posłów i posłanki? Cztery mandaty wędrują do Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki temu do Sejmu trafią: Bogusław Piecha, Paweł Jabłoński, Michał Woś i Grzegorz Matusiak. Warto zwrócić uwagę na wynik wyborczy Wosia. Polityk Suwerennej Polski zdobył najwięcej głosów (39 902), dystansując chociażby byłego wiceministra zdrowia, chociaż to Piecha kandydował z "jedynką" na liście PiS. Doświadczony polityk dostał 32 427 głosów.