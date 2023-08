Hołownia o Kołodziejczaku: Tusk bierze za niego odpowiedzialność

- Donald Tusk to odpowiedzialny polityk i to on bierze teraz odpowiedzialność za pana Michała Kołodziejczaka - stwierdził. - To nie ja będę tłumaczył się ze zdjęć pana Kołodziejczaka z panem Bąkiewiczem, popierania Andrzeja Dudy, czy słów o wyroku TK w sprawie aborcji - powiedział.