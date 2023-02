Generał z USA jest przekonany: Tak skończy się wojna Rosji z Ukrainą

- Putin zyskał ocenę niedostateczną. Zawiódł, doprowadził do wojny, która uczyniła go i jego kraj pariasem, cofnęła rosyjską gospodarkę o dekadę lub więcej, wyrządziła katastrofalne szkody rosyjskiej armii i jej reputacji oraz poważnie zagroziła jego dziedzictwu. Wydarzenia w Ukrainie powinny być przestrogą dla każdego kraju na świecie rozważającego operację wojskową. Zwłaszcza jeśli celem takiej operacji jest populacja gotowa do zaciekłej walki o przetrwanie - przestrzega generał.