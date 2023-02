Niepokojące wieści. Tak zaatakuje Rosja

Kilkunastu rosyjskich rezerwistów z obwodu kaliningradzkiego, regionu graniczącego z Polską, zbuntowało się przeciwko decyzjom swoich przełożonych i odmówiło udziału w natarciu na ukraińskie pozycje w Donbasie; w ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej takich przypadków - powiadomiło we wtorek Radio Swoboda.





Mężczyźni, którzy w październiku ubiegłego roku trafili do wojska w ramach mobilizacji, mieli służyć w swoich rodzinnych stronach w oddziałach obrony terytorialnej. Na front trafili bez odpowiedniego przeszkolenia, a nawet bez broni. Rezerwiści zwrócili się z apelem do gubernatora obwodu kaliningradzkiego, podkreślając, że "są prowadzeni na rzeź" - czytamy na łamach portalu Siewier.Realii, jednego z projektów Radia Swoboda.





- Nasze dowództwo jest daleko od nas, nie mamy środków łączności, nikt z przełożonych do nas nie przyjeżdża. (...) Rzucają nas (na pierwszą linię) jak mięso armatnie. (...) Wczoraj mieliśmy zostać wysłani do natarcia. Ten szturm był pozbawiony sensu, ponieważ (zamierzano) atakować obszar, którego nie można zdobyć już od kilku miesięcy. Wszyscy zgodnie odmówiliśmy - przyznali wojskowi wypowiadający się w nagraniu wideo adresowanym do regionalnych władz w Kaliningradzie.





- Widzę na tym nagraniu mojego brata Nikołaja. (...) Dzisiaj do mnie dzwonił i mówił, że sytuacja u nich jest straszna. Chłopaki nie wiedzą, co począć. Mają dwa wyjścia - albo iść do ataku i zginąć, albo zdezerterować i trafić do więzienia - przyznała siostra jednego z rezerwistów, cytowana przez Radio Swoboda.