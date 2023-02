Prigożyn przyznał to wprost. Wagnerowcy mają problem

ISW ocenił, że obrona Bachmutu przez Ukraińców doprowadziła do osłabienia znaczących sił Rosji i "prawdopodobnie stworzy dogodne warunki dla przyszłej kontrofensywy ukraińskiej". Analitycy amerykańscy argumentują, że gdyby Rosjanie bez większego oporu zajęli to miasto, to mogliby myśleć o rozszerzeniu swoich operacji "w sposób, który zmusiłby Ukrainę do tworzenia pospiesznie pozycji obronnych w mniej sprzyjającym terenie".