Ukraińcy w Leopardach. To już się dzieje

- Takie ryzyko stale istnieje, ale ja za każdym razem zadaję sobie pytanie: gdyby oni chcieli ją zastosować, to w jakim celu? Niby jest to zrozumiałe, po to, by zmusić nas do padnięcia na kolana i wstrzymać zachodnią pomoc. Jednak za każdym razem, gdy Rosjanie robią coś wyjątkowo strasznego, jak Bucza, Irpień, Mariupol, Zachód zaczyna pomagać nam jeszcze bardziej, bo partnerzy rozumieją, że Rosjan trzeba zatrzymać - oświadczył Reznikow.