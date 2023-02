NATO potwierdza ten krok. Kreml musiał się tego obawiać

Stoltenberg: trwa wojna na wyniszczenie

Stoltenberg potwierdził jednocześnie, że kolejne kraje pracują nad podpisaniem nowych kontraktów na dostarczanie amunicji w szerszej skali. - To co widzimy, to ogromny wydatek amunicji, dlatego zaczęliśmy rozmawiać o tym jeszcze jesienią. Teraz widzimy, że idzie to we właściwym kierunku. USA, Francja, Niemcy, Norwegia - oni podpisali już kontrakty z przemysłem obronnym. Są inni. To już bardzo dużo zmienia - podkreślał.