USA nie wyślą F-16 Ukrainie. "Może zgodzą się na dostawy z innych państw"

Ukrainie potrzebna jest amunicja

- To, na czym musimy się teraz skoncentrować, to zdolności Ukrainy do obrony swojego nieba poprzez artylerię przeciwlotniczą wyposażoną w odpowiednią amunicję. Myśliwce nie są i nie będą zdolne do walki z rosyjskim lotnictwem w stopniu porównywalnym ze zintegrowanym systemem obrony powietrznej - przekazał "Financial Times" jeden z amerykańskich urzędników.