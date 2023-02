To zrobi Putin. Stoltenberg nie ma złudzeń

Ukraina dostanie myśliwce? "Prowadzimy dyskusję"

Szef Sojuszu zaznaczył, że "ani NATO, ani sojusznicy nie są częścią tego konfliktu". - To, co robimy, to zapewniamy wsparcie dla Ukrainy, która się broni. To jest wojna rozpętana przez Putina, przez Rosję. Zaatakowano niezależny, suwerenny naród - wskazał.