Myśliwce dla Ukrainy? Jest głos z USA [RELACJA NA ŻYWO]

Piątek to 149. dzień rosyjskiej inwazji. W gronie państw zachodnich trwają dyskusje na temat dostarczenia myśliwców dla Ukrainy. Jak poinformował koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby, Pentagon prowadzi w tej kwestii wstępne rozeznanie. - Trzeba myśleć o rzeczach takich jak szkolenia, konserwacja, utrzymanie, części zamienne. Do tego trzeba całego łańcucha dostaw, który dołączony jest do tych samolotów i to wszystko musi być uwzględnione - zapowiedział Kirby. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.