NASAMS System. Potężna broń z USA dla Ukrainy

"Potrzebujemy, by Stany Zjednoczone pokazały przywództwo i dały Ukrainie systemy obrony powietrznej. Chcę podziękować prezydentowi Bidenowi za pozytywną decyzję, którą już podjął i Kongresowi: otrzymaliśmy NASAMS" - powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym dla kanału telewizyjnego CBS. Prezydent Ukrainy dodał również, że jego kraj potrzebuje zwiększonych dostaw, by pokryć infrastrukturę cywilną i zwiększyć bezpieczeństwo. Zwiększone dostawy pozwolą na powrót obywateli, co zmniejszy zależność finansową od USA. "Jeśli będzie bezpiecznie, oni przyjdą, osiedlą się, będą tu pracować i płacić podatki, i wtedy nie będziemy mieć deficytu 5 mld dol. w naszym budżecie. Więc to będzie pozytywne dla wszystkich. Bo dziś Stany Zjednoczone dają nam 1,5 mld dol. każdego miesiąca, by wspierać nasz budżet" - wyjaśnił prezydent Ukrainy.