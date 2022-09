Ranking "The Jerusalem Post" 2022. Prezydent Ukrainy na pierwszym miejscu listy wpływowych Żydów

"Wojna rosyjsko-ukraińska uczyniła go światową ikoną. Niewielu przywódców politycznych ma taką moc. Jego twardość i odwaga już stały się legendarne i sprawiły, że porównywany jest do Winstona Churchila" - tak gazeta "The Jerusalem Post" uzasadnia pierwszą pozycję w dorocznym rankingu 50 najbardziej wpływowych Żydów.