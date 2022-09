Zełenski powiedział to po rosyjsku. Przedstawił Rosjanom "warianty przeżycia"

Zełenski reaguje na słowa Putina. "Rosyjska armia się sypie"

- Wyjaśnię Rosjanom po rosyjsku, co się dzieje. 55 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło na tej wojnie przez pół roku. Dziesiątki tysięcy zostały ranne, okaleczone. Chcecie więcej? Nie? To protestujcie. Walczcie. Uciekajcie. Albo oddawajcie się do ukraińskiej niewoli. To są wasze warianty przeżycia - powiedział do obywateli Rosji Wołodymyr Zełenski.