Wojna w Ukrainie. Zełenski zwrócił się do Rosjan. Dał im trzy możliwości [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Sobota to 213. dzień rosyjskiej inwazji. - Właśnie teraz decyduje się, czy zakończy się wasze życie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwracając się do Rosjan. Jak dodał, rosyjscy dowódcy nie dbają o życie ludzi. Zaapelował, by rezerwiści odmawiali przyjmowania wezwań do wojska, uciekali lub - jeśli już trafią na front - poddawali się. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.