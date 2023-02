"Historyczny moment". Nowe informacje ws. wizyty Bidena w Polsce

W przyszłym tygodniu Polskę kolejny raz odwiedzi Joe Biden. - Prezydent wygłosi przemówienie we wtorek, 21 lutego, o 17.30. Będzie to przemówienie do narodu polskiego. Wszyscy są zaproszeni. Będzie miało to miejsce w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie - powiedział w TVN24 ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Podkreślił, że USA nie zostawią Ukraińców. Będą też chronić Polskę.